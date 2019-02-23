«Миннесота» переиграла на выезде «Детройт»
Детройт, США, 23 февраля, 2019, 09:51 — ИА Регнум. Хоккейный клуб «Миннесота Уайлд» обыграл команду «Детройт Ред Уингз» в матче регулярного чемпионата НХЛ, сообщает 23 февраля «Спорт-Экспресс».
Встреча проходила в Детройте и завершилась со счетом 3:2 в пользу гостей.
У победителей шайбы на счету Люка Канина (17-я минута), Джордана Гринуэя (19-я) и Эрика Стаала (31-я в большинстве).
У их соперников голы в свой актив записали Тайлер Бертуцци (21-я) и Энтони Манта (44-я в большинстве).
Люк Канин также записал в игре на свой счет одну результативную передачу и был признан первой звездой матча.
Отметим, по итогам игры «Миннесота» с 64 очками находится на восьмой позиции западной конференции НХЛ. «Детройт», для которого это поражение стало четвертым подряд, с 55 очками расположился на пятнадцатом, предпоследнем месте востока.