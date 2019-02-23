Белгород, 23 февраля, 2019, 09:24 — ИА Регнум. В год 630-летия со дня блаженной кончины благоверного князя Дмитрия Донского Государственный военно-исторический и природный музей-заповедник «Куликово Поле» подготовил выставку «Если Бог за нас, то кто против нас!»: князь Дмитрий Донской — жизнь и деяния». Экспозиция освещает личность военачальника, мирской путь, политическую и военную карьеры, традиции почитания и сохранения его наследия. Она позволит погрузиться в ХIV столетие — эпоху Куликовской битвы — и ощутить свою сопричастность к истории России.

Василий Сазонов. Дмитрий Донской на Куликовом поле. 1824

В течении года экспозиция побывает в 9 городах России. 14 февраля выставка открылась в Белгородском государственный историко-художественный музей-диорама «Курская битва. Белгородское направление». Посетители увидят уникальные археологические предметы, в том числе и последние находки Тульской археологической экспедиции, оружие XIV—XVI веков. О Дмитрии Донском как о семьянине и святом расскажут иконы из собрания музея-заповедника, миниатюры Лицевого летописного свода.

В дальнейшем выставку увидят в Серпухове, Тамбове, Липецке, Воронеже, Ливнах, Туле, Новомосковске.

1 июня проект будет представлен в Москве в рамках мероприятий, посвященных памятной дате.