Торонто, Канада, 23 февраля, 2019, 09:19 — ИА Регнум. Капитан хоккейной команды НХЛ «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид получил дисквалификацию сроком на две игры в лиге за удар соперника клюшкой в голову, сообщает 23 февраля официальный сайт НХЛ.

(сс) Connor Mah Капитан хоккейной команды НХЛ «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид

Рассмотренный НХЛ инцидент произошел на 18-й минуте матче «Эдмонтон Ойлерз» с командой «Нью-Йорк Айлендерс» 22 февраля (4:3 в пользу «Эдмонтона» в овертайме). Главные судьи встречи Брэд Уотсон и Кайл Реман наказали капитана «Эдмонона» за произошедшее двухминутным штрафом.

В результате примененных к Макдэвиду штрафных санкций, из расчета среднегодовой зарплаты игрока и по условиям коллективного трудового соглашения, он лишится 134 тысяч долларов, которые будут направлены на счет фонда экстренной помощи хоккеистов лиги.

Отметим, в текущем чемпионате НХЛ Макдэвид принял участие в 58 матчах и набрал в них 85 (32 шайбы + 53 результативные передачи) очков.