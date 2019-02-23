Атланта, США, 23 февраля, 2019, 08:53 — ИА Регнум. Баскетбольный клуб «Детройт Пистонс» вырвал победу у баскетболистов «Атланта Хоукс» в матче регулярного сезона НБА, сообщает 23 февраля «Матч ТВ».

(сс) Kevin Ward Талисман баскетбольного клуба «Детройт Пистонс» лошадь Хупер

Игра проходила в Атланте и завершилась победой гостей со счетом 125:123.

Победу «Детройту» принес форвард команды Тони Мейкер, который за 17 секунд до окончания основного времени матча при ничейном счете 122:122 мог забросить точный трехочковый мяч в кольцо соперника.

При этом самым результативным игроком матча стал защитник гостей Реджи Джексон, который смог набрать 32 очка в игре. Его коллега Андре Драммонд оформил в матче дабл-дабл с 26 очками и 21 подбором.

У «Атланты» самыми лучшими стали оформившие дабл-дабл Трэй Янг, с 30 очками и 10 результативными передачами, и и Дуэйд Дедмон с 14 очкам и 12 подборами.

Отметим, по итогам игры «Детройт» со 121 очком расположился на девятой строчке восточной конференции НБА. «Атланта» там же со 106 очками замыкает турнирную таблицу востока на пятнадцатом месте.