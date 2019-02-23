Лондон, 23 февраля, 2019, 08:45 — ИА Регнум. Рост глобальных продаж смартфонов практически остановился в последнем квартале 2018 года, согласно отчёту исследовательской компании Gartner.

Kārlis Dambrāns Смартфоны Samsung и Apple

Эксперты британской компании посчитали, что рост продаж смартфонов в четвертом квартале 2018 года составил всего 0,1% по отношению к аналогичному периоду предыдущего года.

«Спрос на смартфоны начального и среднего ценового сегмента оставался высоким на всех рынках, но в четвертом квартале 2018 года спрос на смартфоны высокого класса продолжал замедляться. Замедление внедрения новых технологий в сочетании с ростом цен привело к тому, что люди стали чаще реже менять дорогие смартфоны», — заявил старший директор по исследованиям в Gartner Аншул Гупта.

Всего в последнем квартале 2018 года было продано 408,4 млн смартфонов. Южнокорейская компания Samsung осталась лидером по продажам, поставив 70,8 млн устройств (17,3% доли рынка), на втором месте — американская компания Apple (64,5 млн устройств, 15,8% доли рынка), на третьем — китайская Huawei (60,4 млн устройств, 14,8% доли рынка). При этом по итогам четвёртого квартала 2017 года на долю Samsung приходилось 18,2% рынка, Apple — 17,9%, Huawei — 10,8%. Таким образом, среди тройки крупнейших поставщиков продажи нарастила только компания из Китая.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в четвёртом квартале 2018 года эксперты из Strategy Analytics зафиксировали снижение продаж смартфонов в Китае на 11%. Падение продаж объясняется удлинением циклов замены смартфонов, вызванным сокращением потребительских расходов.