Роли, США, 23 февраля, 2019, 08:34 — ИА Регнум. Хоккейный клуб «Колорадо Эвеланш» обыграл хоккеистов «Чикаго Блекхоукс» в матче регулярного чемпионата НХЛ, сообщает 23 февраля «Матч ТВ».

canuckeers Семён Варламов в составе «Колорадо Эвеланш»

Встреча проходила на домашнем льду «Колорадо» в Роли и завершилась со счетом 5:3 в пользу хозяев.

В составе победителей дубли в матче на свой счет записали шведский форвард «Колорадо» Карл Сёдерберг (17-я, 60-я минуты, вторая в пустые ворота) и Джей Ти Комфер (39-я в большинстве, 55-я). Ещё одной шайбой отметился их коллега по клубу Габриэль Ландеског (44-я).

У их оппонентов голы на счету Дилана Строума (31-я), Патрика Кейна (40-я) и Алекса Дебринкэта (51-я в большинстве).

Российский голкипер «Колорадо» Семен Варламов смог отразить 41 из 44 шайб, брошенных по его воротам. Другие российские участники встречи — защитник «Колорадо» Никита Задоров и российский форвард «Чикаго» Артем Анисисмов, не отметилась в игре результативными действиями.

По итогам игры «Колорадо» с 63 очкам находится на девятой строчке западной конференции НХЛ. «Чикаго» с 61 очком там же на одиннадцатой строчке.