Шарлотт, США, 23 февраля, 2019, 08:19 — ИА Регнум. Баскетбольная команда «Шарлотт Хорнетс» переиграла баскетболистов «Вашингтон Уизардс» в матче регулярного сезона НБА, сообщает 23 февраля «Спорт-Экспресс».

(сс) tookapic Баскетбольный мяч

Игра проходила в Шарлотт и закончилась со счетом 123:111 в пользу хозяев.

При этом самым результативным игроком встречи стал защитник гостей Брэдли Билл, который набрал 46 очков в игре (10 из 10 со штрафной линии). Его коллега по клубу Бобби Портис оформил в игре дабл-дабл с 12 очками и 12 подборами.

Лучшим у победителей стал Кемба Уокер, который также оформил в матче дабл-дабл с 27 очками и 11 подборами.

Отметим, по итогам игры «Шарлотт» с 118 очками находится на десятом месте восточной кофнеренции НБА, «Уизардс» там же со 125 очками на восьмой позиции.