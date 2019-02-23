Москва, 23 февраля, 2019, 08:08 — ИА Регнум. Истребитель-перехватчик Воздушно-космических сил Российской Федерации Су-27 был поднят по тревоге в воздух над Балтийским морем после обнаружения приближающегося к границам России самолета радиотехнической разведки «Гольфстрим» ВВС Швеции. Об этом сегодня, 23 февраля, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

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«Для установления принадлежности цели в воздух был поднят истребитель Су-27 из состава дежурных сил по противовоздушной обороне», — сообщили в российском военном ведомстве.

Отмечается, что инцидент произошел ещё 19 февраля. Российский Су-27 приблизился к шведскому «Гольфстрим» на безопасное расстояние для визуальной идентификации. Когда шведский самолет начал удалятся от российских границ, Су-27 вернулся на базу.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, шведское министерство обороны считает, что российский Су-27 приближался к «Гольфстриму» на опасное расстояние в 20 метров.