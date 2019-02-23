Бурятским полицейским на 23 февраля подарили стриптиз
Улан-Удэ, 23 февраля, 2019, 08:05 — ИА Регнум. Актовый зал в Октябрьском отделе полиции Улан-Удэ не простаивает без дела и в будни, и в праздники. К примеру, в канун нового 2019 года там провели ежегодную «Новогоднюю ёлку» для детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, а по случаю мужского праздника — Дня защитника Отечества, отмечаемого сегодня, 23 февраля, туда для выступления пригласили не кого-нибудь, а стриптизёршу, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
На кадрах видео, опубликованного на странице «Омбудсмен полиции» в ВК, видно, как женщина в весьма откровенном наряде входит в заполненный сотрудниками полиции актовый зал и танцует. На её приватный танец стражи порядка реагируют по разному: кто-то смущённо отворачивается, кто-то смеётся и снимает на камеру мобильного телефона.
Чем закончилось выступление и понравилось ли поздравление бурятским полицейским доподлинно неизвестно, но многочисленные комментарии, опубликованные под видео в соцсетях, содержат в основном, негативную оценку либо иронию:
«МВД ещё не пробило дно? Какая там пена для бритья или носки, держите ребята праздничный номер к 23 февраля! Класс для служебных занятий, не слышали? Молодцы! Массовики-затейники, тем чем славиться Россия! Поздравили отлично! Не хватает местного майора полиции, чтобы он ушёл с ней в отрыв» (орфография и пунктуация сохранены — ИА REGNUM );
«Наверное её за проституцию задержали, обещали выпустить».
Напомним, в конце 2018 года в этом же актовом зале полицейские организовали для детей из проблемных семей встречу с «полицейским Дедом Морозом» и Снегурочкой, в образе которых выступили участковый уполномоченный полиции и инспектор ПДН Октябрьской полиции.