Улан-Удэ, 23 февраля, 2019, 08:05 — ИА Регнум. Актовый зал в Октябрьском отделе полиции Улан-Удэ не простаивает без дела и в будни, и в праздники. К примеру, в канун нового 2019 года там провели ежегодную «Новогоднюю ёлку» для детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, а по случаю мужского праздника — Дня защитника Отечества, отмечаемого сегодня, 23 февраля, туда для выступления пригласили не кого-нибудь, а стриптизёршу, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Цитата из видео: стриптизёрша в актовом зале Октябрьского отдела полиции Улан-Удэ Стриптиз в актовом зале Октябрьского отдела полиции Улан-Удэ

Цитата из видео: стриптизёрша в актовом зале Октябрьского отдела полиции Улан-Удэ Стриптизёрша перед выступлением в актовом зале Октябрьского отдела полиции Улан-Удэ

На кадрах видео, опубликованного на странице «Омбудсмен полиции» в ВК, видно, как женщина в весьма откровенном наряде входит в заполненный сотрудниками полиции актовый зал и танцует. На её приватный танец стражи порядка реагируют по разному: кто-то смущённо отворачивается, кто-то смеётся и снимает на камеру мобильного телефона.

Цитата из видео: стриптизёрша в актовом зале Октябрьского отдела полиции Улан-Удэ Стриптизёрша в актовом зале Октябрьского отдела полиции Улан-Удэ

Чем закончилось выступление и понравилось ли поздравление бурятским полицейским доподлинно неизвестно, но многочисленные комментарии, опубликованные под видео в соцсетях, содержат в основном, негативную оценку либо иронию:

«МВД ещё не пробило дно? Какая там пена для бритья или носки, держите ребята праздничный номер к 23 февраля! Класс для служебных занятий, не слышали? Молодцы! Массовики-затейники, тем чем славиться Россия! Поздравили отлично! Не хватает местного майора полиции, чтобы он ушёл с ней в отрыв» (орфография и пунктуация сохранены — ИА REGNUM );

«Наверное её за проституцию задержали, обещали выпустить».

Цитата из видео: стриптизёрша в актовом зале Октябрьского отдела полиции Улан-Удэ Новогодний праздник для детей, оказавшихся в трудной ситуации, проведённый в актовом зале Октябрьского отдела полиции Улан-Удэ

Цитата из видео: стриптизёрша в актовом зале Октябрьского отдела полиции Улан-Удэ Личный состав Октябрьского отдела полиции Улан-Удэ и стриптизёрша

Напомним, в конце 2018 года в этом же актовом зале полицейские организовали для детей из проблемных семей встречу с «полицейским Дедом Морозом» и Снегурочкой, в образе которых выступили участковый уполномоченный полиции и инспектор ПДН Октябрьской полиции.