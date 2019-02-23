Киев, 23 февраля, 2019, 07:21 — ИА Регнум. Президент Украины Петр Порошенко пожаловался, что после того, как он отдал приказ устроить провокацию в российском Керченском проливе, президент России Владимир Путин не стал отвечать на его телефонный звонок. Об этом Порошенко заявил в интервью Fox News.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Звонок

Порошенко, следуя своей провокационной тактике, называет вторжение украинских боевых кораблей в территориальные воды РФ — «российской агрессией».

«Последний раз попытка поговорить с ним была прямо в день агрессии против моих лодок. Я позвонил ему спросить «что происходит?» и он не ответил», — рассказывает пока еще президент Украины.

Также Порошенко предполагает, что российскому лидеру якобы было «нечего сказать».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, украинская провокация в Керченском проливе была устроена 25 ноября 2018 года. Президент России тогда действительно не стал отвечать на телефонный звонок Порошенко.

Позднее, в декабре 2018 года Путин объяснил, что отказался от разговоров с Порошенко, потому что не хочет участвовать в его «нехитрых комбинациях». Президент России пояснил, что Порошенко сам создает кризисные ситуации и тут же возлагает ответственность за них на Россию, тем самым он пытается продемонстрировать, что якобы умеет успешно решать возникшие проблемы.