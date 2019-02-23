Пхеньян, 23 февраля, 2019, 05:51 — ИА Регнум. Лидер КНДР Ким Чен Ын в ходе встречи с госсекретарем США Майклом Помпео в минувшем году заявил, что хочет осуществить денуклеаризацию ради будущего своих детей. Об этом сообщает агентство «Рёнхап» о ссылкой на руководителя центра ЦРУ по вопросам Корейского полуострова Эндрю Кима.

Ким Чен Ын

По его словам, на встрече Ким Чен Ына и Помпео в апреле 2018 года члены делегации США поинтересовались у северокорейского лидера, насколько серьёзно он настроен на денуклеаризацию.

Ким Чен Ын на это ответил, что является мужем и отцом, и не хотел бы, чтобы его дети «носили ядерное оружие в сумке, чтобы прожить свою жизнь», рассказал представитель ЦРУ.

Напомним, первая в истории встреча лидеров США и КНДР Дональда Трампа и Ким Чен Ына состоялась 12 июня 2018 года в Сингапуре. В принятой совместной декларации стороны высказались за денуклеаризацию Корейского полуострова. Никаких конкретных шагов на пути к этой цели, тем не менее, обозначено не было. Второй саммит глав США и КНДР должен состояться 27−28 февраля во Вьетнаме.