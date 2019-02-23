Волгоград, 23 февраля, 2019, 05:55 — ИА Регнум. В результате столкновения двух легковых автомобилей на трассе в Волгоградской области пострадали семь человек, сообщает пресс-служба областного ГУ МВД.

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Сообщается, что авария произошла на 499-м километре трассы Сызрань — Саратов — Волгоград. На дороге произошло лобовое столкновение двух автомобилей Hyundai Solaris. В результате столкновения пострадали семь человек, в том числе трехлетний ребенок. Все пострадавшие госпитализированы с травмами различной степени тяжести. В настоящее время ведется выяснение причин и обстоятельств ДТП.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 февраля пассажирский автобус опрокинулся в кювет в Чувашии. Автобус ехал по маршруту Москва — Ульяновск. Сообщалось, что водитель не справился с управлением, в результате ДТП пострадали пять человек.