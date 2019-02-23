Каракас, 23 февраля, 2019, 05:35 — ИА Регнум. Власти Венесуэлы приняли решение о закрытии трёх мостовых переходов на границе с Колумбией. Об этом сообщила вице-президент Венесуэлы Делси Родригес в своём микроблоге в Twitter.

Владимир Чичилимов ИА Красная Весна Венесуэла карта

По её словам, речь идёт о международных мостах Симон Боливар, Франсиско де Паула Сантандер и Уньон.

Как отметила Родригес, решение об этом принято в связи с «серьёзными и незаконными угрозами миру и суверенитету Венесуэлы со стороны правительства Колумбии».

Напомним, оппозиция Венесуэлы 23 февраля планирует начать доставку гуманитарной помощи в страну без согласия властей. Лидер оппозиции и самопровозглашённый президент Венесуэлы Хуан Гуайдо, несмотря на запрет выезда из страны, накануне смог прибыть в Колумбию на благотворительный концерт, где встретился с лидерами ряда латиноамериканских стран.