Лос-Анджелес, США, 23 февраля, 2019, 05:16 — ИА Регнум. Новый фильм о приключениях английского шпиона Джеймса Бонда получил рабочее название Shatterhand, сообщает The Guardian.

Цитата из кф Живешь только дважды. реж Льюис Гилберт. 1967. Великобритания Джеймс Бонд

По информации газеты, в новостной рассылке специализирующегося на киноиндустрии издания Production Weekly фильм фигурировал под названием «Bond 25 w/t Shatterhand».

Такое название является отсылкой к роману Яна Флеминга «Живёшь только дважды», где псевдоним Shatterhand имел главный злодей Эрнст Ставро Блофельд.

Напомним, ранее стало известно, что киностудия Universal Pictures приняла решение о переносе выхода 25-го по счёту фильма об агенте 007. Теперь выход картины в прокат запланирован на 8 апреля 2020 года.