Вашингтон, 23 февраля, 2019, 05:03 — ИА Регнум. Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон отменил запланированный визит в Южную Корею. Об этом сообщает агентство «Рёнхап» со ссылкой на дипломатические источники.

Gage Skidmore Джон Болтон

Советник главы Белого дома должен был отправиться в Сеул для проведения консультаций в преддверии саммита лидеров США и КНДР Дональда Трампа и Ким Чен Ына, который должен состояться в конце февраля.

Однако, по информации агентства, поездка Болтона была отменена в связи с необходимостью следить за развитием ситуации в Венесуэла.

Напомним, ранее в Госдепартаменте США отвергли обвинения в поставке оружия в Венесуэлу под видом гуманитарной помощи, заявив, что отправляют в республику только продовольствие и медикаменты.