Москва, 23 февраля, 2019, 04:55 — ИА Регнум. Возбуждено уголовное дело по факту кражи 50 солнцезащитных очков из офиса в московском районе Хамовники, сообщает пресс-служба ГУ МВД столицы.

OpenClipart-Vectors Солнцезащитные очки

Сообщается, что с заявлением к правоохранителям обратилась женщина 1961 года рождения. Она сообщила, что с 10 по 12 февраля неизвестный похитил из коробки, установленной в офисе в доме 50 на Большом Чудовом переулке 50 солнцезащитных очков. Сумма краденного оценивается в 129 тысяч 291 рубль и еще 58 копеек. Ведется расследование произошедшего.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 февраля в Пуровском районе Ямала было выявлено два случая хищения песка неизвестными. Общая сумма украденного оценивается в 3,4 млн рублей. Возбуждено уголовное дело.