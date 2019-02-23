Москва, 23 февраля, 2019, 04:21 — ИА Регнум. Глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков отреагировал на слова президента Украины Петра Порошенко, назвавшего Казимира Малевича «великим художником украинского авангарда».

Черный квадрат, Казимир Малевич. 1916

«Для Порошенко любой известный деятель искусств, который родился в Киеве или переночевал в Одессе, — «великий украинский» художник или писатель», — написал сенатор в своём микроблоге в Twitter.

Он констатировал, что, к сожалению для Порошенко, «во всём мире Малевича считают русским художником, как и Айвазовского, а Гоголя — русским писателем».

«Не переделать», — отметил Пушков.

Напомним, ранее Пётр Порошенко на своей странице в Facebook, комментируя выход на Украине документального фильма «Малевич», выразил благодарность «всем, кто работал над созданием ленты, которая возвращает имя великого художника украинского авангарда в национальное историческое и культурное наследие».