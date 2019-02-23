Кукута, Колумбия, 23 февраля, 2019, 03:52 — ИА Регнум. Лидер оппозиции Венесуэлы Хуан Гуайдо заявил, что смог попасть в Колумбию вопреки запрету на выезд из страны, благодаря помощи венесуэльских военных, передаёт портал 800 Noticias.

Asambleanacional.gob.ve Хуан Гуайдо

«Мы находимся здесь, потому что вооружённые силы тоже приняли участие в этом процессе», — сказал Гуайдо журналистам в Кукуте.

Как передавало ИА REGNUM, ранее объявивший себя временным президентом Венесуэлы Хуан Гуайдо прибыл на благотворительный концерт в колумбийский город Кукута, где встретился с лидерами ряда латиноамериканских стран. При этом оппозиционному лидеру с января запрещён выезд из Венесуэлы.