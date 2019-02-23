Москва, 23 февраля, 2019, 03:54 — ИА Регнум. Двоих пассажиров самолета авиарейса Бангкок — Москва увезли в инфекционную больницу из московского аэропорта «Шереметьево», сообщает «Пятый канал».

Иван Шилов ИА REGNUM Скорая помощь

Сообщается, что после приземления самолета, двух его пассажиров госпитализировали с подозрениями на тропическую лихорадку Денге. Остальных пассажиров авиарейса отпустили домой.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 февраля Роспотребнадзор разместил на своем сайте рекомендации специалистов, как обезопасить себя на отдыхе от лихорадки Денге. Ведомство напомнило, что опасность заражения вирусом может поджидать туристов во время отдыха в странах Юго-Восточной Азии. Туристом рекомендовалось использовать репелленты, а также избегать укусов кровососущих насекомых.