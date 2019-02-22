Тула, 23 февраля, 2019, 02:58 — ИА Регнум. Три человека погибли и ещё трое пострадали в результате пожара в многоэтажном жилом доме в Туле вечером 22 февраля. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС России.

Дарья Антонова ИА REGNUM

По информации ведомства, около 21:00 поступило сообщение о возгорании в квартире на втором этаже девятиэтажного дома по улице Калинина.

Прибывшими на место пожарными из окон по автолестницам было спасено восемь человек. В течение часа открытое горение удалось ликвидировать, тем не менее квартира выгорела полностью.

Сообщается, что в борьбе с огнём было задействовано 23 человека и семь единиц техники. Причины произошедшего в настоящее время выясняются.