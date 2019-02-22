Вашингтон, 23 февраля, 2019, 01:36 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп заявил о намерении воспользоваться своим правом вето в случае принятия Конгрессом резолюции об отмене чрезвычайного положения на границе с Мексикой.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

«Я на 100% уверен, что наложу вето», — сказал глава Белого дома журналистам.

Напмним, представители Демократической партии внесли на рассмотрение в Конгресс проект резолюции об отмене введённого президентом режима ЧП, который позволяет выделить средства на строительство стены вдоль границы с Мексикой.

Ожидается, что в случае наложения Трампом вето на резолюцию, демократам уже не удастся набрать необходимого количества голосов для его преодоления.

14 февраля Конгресс США принял бюджет на текущий финансовый год, в котором предусмотрено $1,4 млрд на строительство стены вместо $5,7 млрд, которых требовал Дональд Трамп. В ответ на это президент объявил чрезвычайное положение на южной границе, что позволит ему перенаправить необходимые средства с военных и других счетов.