Киев, 23 февраля, 2019, 00:17 — ИА Регнум. Центральная избирательная комисси Украины зарегистрировала уже 357 официальных наблюдателей на предстоящих выборах президента страны. Об этом сообщается на странице ЦИК в социальной сети Facebook.

Дарья Антонова ИА REGNUM Избирательные бюллетени

Уточняется, что речь идёт о наблюдателях как от зарубежных государств, так и от международных организаций.

В частности, наблюдать за выборами на Украине будут представители Европейской сети организаций по наблюдению за выборами (ENEMO), Международного экспертного центра избирательных систем (ICES), Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ, международной неправительственной организации CANADEM.

Напомним, что Россия приняла решение отказаться от отправки своих представителей для наблюдения за выборами на Украине в рамках долгосрочной миссии БДИПЧ ОБСЕ из соображений безопасности после того, как в Киеве пообещали не допускать российских наблюдателей на выборы.

Позднее однако в МИД России сообщали, что Москва намерена направить наблюдателей в рамках краткосрочной миссии, которая будет следить за процессом голосования непосредственно в день выборов 31 марта 2019 года.

21 февраля глава Парламентской ассамблеи ОБСЕ Георгий Церетели призвал Россию отказаться от отправки своих представителей на Украину во избежание провокаций, а также заявил, что ОБСЕ не сможет гарантировать безопасности российским наблюдателям.