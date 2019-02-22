Москва, 23 февраля, 2019, 00:02 — ИА Регнум. Российский истребитель Су-27 в небе над Балтийским морем подходил к приближающемуся к границам РФ самолёту-шпиону шведских ВВС, сообщает 22 февраля Минобороны России.

Минобороны России Истребитель Су-27 ВКС России

В российском военном ведомстве уточнили, что Су-27 приблизился к шведскому воздушному разведчику на достаточно безопасное расстояние, необходимое для опознания самолёта.

Когда шведское воздушное судно отвернуло от российской границы истребитель ВКС России вернулся на свою авиабазу.

При этом российский истребитель вернулся на аэродром после того, как шведский самолет удалился от государственной границы.

Как сообщало ИА REGNUM, самолёты-разведчики НАТО и США почти ежедневно курсируют у российских границ.