Ухожу, но не ухожу. Новое заявление Трампа о военных США в Сирии
Вашингтон, 22 февраля, 2019, 23:38 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп ещё раз поменял планы военного присутствия в Сирии, сообщает 22 февраля Reuters.
Иван Шилов ИА REGNUM
Дональд Трамп
По информации агентства, он не меняет курс по Сирии, но может оставить в этой стране небольшой военный контингент.
Но при этом Трамп подчеркивает, что эти силы должны остаться в Сирии вместе с контингентами союзников.
Как сообщало ИА REGNUM, военные контингенты США находятся на территории Сирии без мандата ООН и без разрешения правительства этой страны.