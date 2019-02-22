Вашингтон, 22 февраля, 2019, 23:38 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп ещё раз поменял планы военного присутствия в Сирии, сообщает 22 февраля Reuters.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

По информации агентства, он не меняет курс по Сирии, но может оставить в этой стране небольшой военный контингент.

Но при этом Трамп подчеркивает, что эти силы должны остаться в Сирии вместе с контингентами союзников.

Как сообщало ИА REGNUM, военные контингенты США находятся на территории Сирии без мандата ООН и без разрешения правительства этой страны.