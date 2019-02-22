Пекин, 22 февраля, 2019, 23:31 — ИА Регнум. Условием существенного продвижения вперед на предстоящей 27−28 февраля встрече глав КНДР и США Ким Чен Ына и Дональда Трампа в Белом доме считают достижение единого понимания денуклеаризации, сообщает 22 февраля Синьхуа со ссылкой на заявление высокопоставленного представителя администрации США.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп и Ким Чен Ын

Будущая встреча в Ханое, по его словам, по формату будет походить на первую, прошедшую в июне прошлого года в Сингапуре. Два лидера получат возможность обсудить волнующие их проблемы в формате один на один и в составе делегаций. По предварительным планам, они также намерены обнародовать совместное итоговое заявление.

США, по словам представителя Белого дома, готовы предпринять усилия по замораживанию на Корейском полуострове всех проектов по созданию ракет и оружия массового поражения.