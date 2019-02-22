Ростов-на-Дону, 22 февраля, 2019, 23:29 — ИА Регнум. В текущем году специалист службы «112» спас гражданина штата Невада (США), гостившего в Ростове-на-Дону. Как уточнили ИА REGNUM в управлении информационной политики правительства Ростовской области, инцидент с иностранцем произошёл 12 февраля.

Дарья Драй ИА REGNUM

Первыми на помощь прохожему, которому внезапно стало плохо на улице, пришли ростовчане. Именно они набрали номер диспетчерской. К разговору с иностранцем привлекли лингвиста, который с трудом разобрал его несвязную речь, Оказалось, что американец был пьян. Тем не менее гражданину США требовалась помощь медиков. Благодаря специалисту, который вызвал бригаду скорой помощи, иностранец остался жив.

В управлении отметили, что при обращении в Систему-112 Ростовской области помощь лингвиста требовалась более 150 раз.

Стоит также отметить, что ежедневно на номер 112 поступает около 9 тыс. звонков.

ИА REGNUM напоминает, что Система-112 была принята в постоянную эксплуатацию в Ростовской области 29 августа 2018 года. Структура объединяет диспетчерские и экстренные службы. В период с января по июль 2018 года возможностями структуры воспользовались около 2 млн жителей Дона.

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