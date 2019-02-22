Киев, 22 февраля, 2019, 23:16 — ИА Регнум. Мэр Киева Виталий Кличко, который в прошлом был чемпионом мира по боксу, и который, по всей видимости, не очень хорошо говорит на украинском языке, похвастался ростом смертности в больницах украинской столицы. Соответствующую оговорку он допустил сегодня, 22 февраля, в эфире телеканала NewsOne.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Виталий Кличко

«Если раньше погибал каждый шестой человек, попавший в отделение интенсивной терапии, то теперь только каждый второй. Это очень важно — мы поднимаем уровень, мы спасаем жизни», — сказал Кличко.

https://www.facebook.com/ukrainews/videos/10216926727254026/

Стоит отметить, что Кличко довольно часто делает смешные и нелепые заявления. Так, в январе этого года на Всемирном экономическом форуме в Давосе Кличко очень долго пытался выговорить слово digitalization (цифровизация). В итоге он так и не смог внятно сказать это слово, но весь зал смеялся.