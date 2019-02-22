Москва, 22 февраля, 2019, 23:09 — ИА Регнум. Международная федерация лыжных видов спорта (FIS) вынесла предупреждение российскому двоеборцу Виталию Иванову за то, что на его спортивной перчатке было написано имя президента Российской Федерации Владимира Путина. Иванов был запечатлен в такой перчатке на текущем чемпионате мира.

DutchDekkers Перчатки

Для Иванова данное международное соревнование — первое в карьере. Он на камеру продемонстрировал свою перчатку с нанесенной на средний палец надписью «V. V. Putin».

По логике, FIS должна была счесть жест российского двоеборца оскорбительным, так как показывание среднего пальца во многих странах считается оскорбительным жестом. Однако у FIS возникли претензии именно к надписи на среднем пальце — в организации её сочли политическим лозунгом.

Стоит отметить, что Иванов объяснил, почему у него есть такая надпись на перчатке.

«Он мой президент и кумир, поэтому его имя и написано у меня на перчатке», — сказал двоеборец в интервью «Спорт24».

Также он отметил, что на второй перчатке у него написано Выборг — это родной город Иванова.