Вашингтон, 22 февраля, 2019, 22:14 — ИА Регнум. Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон пообещал привлечь к ответственности венесуэльских военных за выполнение приказов законного президента страны Николаса Мадуро.

Gage Skidmore Джон Болтон

Об этом Болтон сообщил на своей странице в Twitter.

«Те, кто будет подчиняться приказам Мадуро творить насилие, будут привлечены к ответственности», — написал Болтон.

Как сообщало ИА REGNUM, силовые ведомства Венесуэлы не поддержали попытку захвата власти спикером парламента Венесуэлы Хуаном Гуайдо и его сторонниками.

Напомним, США и их сателлиты сразу же оказали прямую поддержку мятежникам.