Болтон обещал наказать венесуэльских военных за верность присяге
Вашингтон, 22 февраля, 2019, 22:14 — ИА Регнум. Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон пообещал привлечь к ответственности венесуэльских военных за выполнение приказов законного президента страны Николаса Мадуро.
Gage Skidmore
Джон Болтон
Об этом Болтон сообщил на своей странице в Twitter.
«Те, кто будет подчиняться приказам Мадуро творить насилие, будут привлечены к ответственности», — написал Болтон.
Как сообщало ИА REGNUM, силовые ведомства Венесуэлы не поддержали попытку захвата власти спикером парламента Венесуэлы Хуаном Гуайдо и его сторонниками.
Напомним, США и их сателлиты сразу же оказали прямую поддержку мятежникам.