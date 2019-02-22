Нью-Йорк, США, 22 февраля, 2019, 21:45 — ИА Регнум. Акции американской компании Kraft Heinz на фондовом рынке США рухнули на 28% за день после крайне негативного отчета о прибыли, 22 февраля передает агентство Reuters.

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«Результаты Kraft Heinz подтвердили все наши худшие опасения, и даже больше», — сообщил аналитик Guggenheim Partners Лоран Гранде.

К настоящему моменту Kraft Heinz, известная на весь мир своими соусами, потеряла 17 млрд своей капитализации.

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