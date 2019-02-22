Тюмень, 22 февраля, 2019, 21:41 — ИА Регнум. В Тюмени пациентку одной из больниц прооперировали без должного обезболивания. Об этом заявил сын женщины в своём Telegram-канале.

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Инцидент якобы произошёл в областной больнице №2. Женщина ещё в середине января поскользнулась на обломке автомобильной фары и раздробила коленную чашечку. Во время хирургического вмешательства ей вставили спицы для сращивания кости. Но одна из спиц начала прорываться наружу. В приёмной травматологического отделения ОКБ №2 ей сделали операцию по удалению спицы. При этом, как утверждает сын женщины, сделали укол лидокаина и, не дождавшись действия лекарства, отломили спицу.

«Она кричала на всю больницу», — заявил сын женщины.

Новость вызвала в Тюмени широкий резонанс. Областной департамент здравоохранения проводит по изложенным фактам проверку.

Также к проверке подключилась «Единая Россия». В случае подтверждения изложенных тюменцем фактов будут приняты соответствующие меры.