Берлин, 22 февраля, 2019, 21:36 — ИА Регнум. Мертвая корова «отомстила» рабочему скотобойни в городе Аален на юге Германии, 22 февраля передает агентство Associated Press.

Аннибале Карраччи. Лавка мясника

41-летний мясник получил травму уже после того, как «корова была убита в соответствии с правилами» и подвешена на крюке. Сейчас он находится в местной больнице.

По словам полицейских и медиков, корова могла лягнуть мясника из-за спонтанного нервного импульса, что случается не так редко.

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