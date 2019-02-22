Мёртвая корова чуть не убила мясника на бойне в Германии
Берлин, 22 февраля, 2019, 21:36 — ИА Регнум. Мертвая корова «отомстила» рабочему скотобойни в городе Аален на юге Германии, 22 февраля передает агентство Associated Press.
Аннибале Карраччи. Лавка мясника
41-летний мясник получил травму уже после того, как «корова была убита в соответствии с правилами» и подвешена на крюке. Сейчас он находится в местной больнице.
По словам полицейских и медиков, корова могла лягнуть мясника из-за спонтанного нервного импульса, что случается не так редко.
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