Москва, 22 февраля, 2019, 21:04 — ИА Регнум. США могут задействовать в Венесуэле свои частные военные компании, чтобы свергнуть избранного президента Николаса Мадуро. Такое мнение высказал военный эксперт Иван Коновалов в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

Efecto Eco Политический кризис в Венесуэле

«У США очень удобная военная конфигурация сложилась, чтобы это осуществить. В Колумбии есть специальный закон, который ограничивает действия вооруженных сил США. Только 800 человек они могут разместить. Но закон не ограничивает действия американских частных военных компаний (ЧВК)», — отметил Коновалов.

Сотрудников ЧВК могут направить в Венесуэлу под видом охраны гуманитарного конвоя. Попав в страну, наемники смогут развернуть разведывательный или командный центр и оттуда организовать госпереворот, озвучил возможную схему военный эксперт.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 23 февраля 2019 года в Венесуэле должно произойти очередное обострение ситуации. В этот день конвои с гуманитарным грузом должны пройти на территорию страны, и оппозиционный лидер Хуан Гуайдо призвал своих сторонников сопровождать конвой от самой границы.