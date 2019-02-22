Лондон, 22 февраля, 2019, 20:10 — ИА Регнум. Мировые цены на нефть обновили максимумы 2019 года на фоне новостей о прогрессе торговых переговоров США и Китая, 22 февраля передает агентство Reuters.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

Нефть марки Brent подскочила до $67,73 за баррель — самого высокого значения с середины ноября 2018 года. Мировой эталон вырос на 10 центов. В настоящий момент «международный эталон» снизился до $67,17 за баррель.

Нефть марки WTI достигла отметки в $57,81 за баррель, также максимального значения с середины ноября 2018 года. В настоящий момент баррель марки оценивается в $57,37 за баррель.

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