Обнинск, Калужская область, 22 февраля, 2019, 17:50 — ИА Регнум. В преддверии Дня защитника Отчества губернатор Калужской области Анатолий Артамонов сегодня, 22 февраля посетил крупнейшее в регионе предприятие военно-промышленного комплекса — Обнинское НПП «Технология» им. А. Г. Ромашина, которое входит в Госкорпорацию Ростех.

Фото пресс-службы ОНПП «Технология» Губернатор Анатолий Артамонов посетил крупнейшее предприятие ВПК региона

Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе предприятия, генеральный директор «Технологии» Андрей Силкин представил Анатолию Аратмонову достижения предприятия в области импортозамещения, диверсификации производства и технического перевооружения.

Калужский губернатор посетил новые производственные участки, которые были открыты в рамках масштабного технического перевооружения, осуществленного в ходе реализации проектов федеральных целевых программ и собственного плана по развитию производства. Анатолию Артамонову было представлено новейшее оборудование, использующееся при выпуске крупногабаритных изделий из полимерных композиционных материалов для авиационной и космической отраслей, в частности не имеющие аналогов в России комплексы безавтоклавного формования конструкций из ПКМ, автоматизированной выкладки препрегов, многоцелевой обрабатывающий центр с числовым программным управлением для изготовления оснастки и обработки изделий.

«С 2015 года на нашем предприятии открыты 19 новых участков, введены в эксплуатацию 24 единицы современного оборудования. Глубокая модернизация имеющихся мощностей и ввод в эксплуатацию новых объектов позволяют нам безупречно выполнять обязательства в рамках гособоронзаказа, задачи по импортозамещению и развитию линейки гражданской продукции», — заявил генеральный директор ОНПП «Технология» Андрей Силкин.

Глава региона также осмотрел производственные участки керамического научно-производственного направления. В настоящее время данный комплекс является одним из ведущих по освоению выпуска гражданской продукции. В частности, здесь организовано серийное производство керамических чехлов для термопар. Продукция, базирующаяся на оборонных технологиях, уже успела положительно зарекомендовать себя в отечественной металлургической отрасли. К числу перспективной продукции относятся и малоразмерные керамические тигли для термического анализа, превосходящие зарубежные аналоги по соотношению цена-качество.

«Сложившиеся экономические условия — это прекрасный шанс для отечественной экономики выйти на качественно новый уровень и освоить новые компетенции. «Технология» уверенно решает поставленные задачи, демонстрируя эффективность и надежность», — отметил Анатолий Артамонов.

Калужский губернатор также встретился с трудовым коллективом предприятия и поздравил сотрудников ОНПП «Технология» с Днем защитника Отечества, подчеркнув, что вклад предприятия в укрепление обороноспособности страны огромен.