Москва, 25 февраля, 2019, 00:01 — ИА Регнум. Пакет законопроектов, устраняющих лазейку для эвакуации автомобиля на штрафстоянку в присутствии водителя, намерены внести в Госдуму депутаты фракции ЛДПР во главе с Игорем Лебедевым, передает корреспондент ИА REGNUM 25 февраля. Вводятся штрафы за нарушения при эвакуации транспортного средства.

Evakuator095 Эвакуация автомобиля

Прежде всего, согласно поправкам, задержание транспортного средства прекращается, если водитель может представить документы, необходимые для управления транспортным средством и находящиеся внутри задерживаемого транспортного средства.

Сейчас задержание транспортного средства (ТС) прекращается непосредственно на месте задержания автомобиля в присутствии лица, которое может управлять данным транспортным средством в соответствии с Правилами дорожного движения (ПДД), если причина задержания транспортного средства устранена до начала движения транспортного средства, предназначенного для перемещения задержанного транспортного средства на специализированную стоянку.

Вместе с тем, отмечают авторы, среди которых депутат Госдумы Ярослав Нилов (ЛДПР), на практике происходят случаи, когда транспортное средство перевозят на штрафстоянку, несмотря на то, что водитель хоть и успел к месту эвакуации, но не может предоставить документы в связи с тем, что они находятся внутри машины.

В итоге, автовладелец вынужден «вызволять» свою машину со штрафстоянки, что требует дополнительных денежных средств и времени.

Кроме того, возмущены парламентарии, задержание транспортного средства превратилось в хорошо налаженный и довольно прибыльный бизнес, который имеет цель зарабатывания денег на факте совершения административного правонарушения.

Для исключения любой возможности необоснованного ограничения и нарушения прав граждан предлагается ввести административную ответственность за нарушение порядка задержания транспортного средства. Предлагается применять ответственность как к должностным лицам, уполномоченным принимать решение о задержании транспортного средства соответствующего вида, о прекращении указанного задержания или о возврате транспортного средства, так и к работникам лица, которые будут исполнять решение о задержании транспортного средства. Максимальное наказание составит до 50 тыс. рублей.