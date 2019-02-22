Калуга, 22 февраля, 2019, 17:14 — ИА Регнум. О результатах поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) Калужской области в 2018 году и планах на предстоящий период рассказал 22 февраля министр экономического развития региона Илья Веселов на встрече в Калужской торгово-промышленной палате, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Arrko.ru На встрече в Калужской торгово-промышленной палате

По словам главы экономического ведомства, поддержка деловой активности бизнеса велась министерством по ряду направлений. В их числе — прямая финансовая поддержка. Субсидии получили 11 компаний на общую сумму 13,6 млн рублей. На софинансирование муниципальных программ поддержки МСП израсходовано 20,1 млн рублей. В итоге помощь получили 80 предпринимателей, в том числе восемь — из моногородов.

«Государственным фондом поддержки предпринимательства области выдано 29 микрозаймов на сумму 55,4 млн рублей, предоставлено 40 поручительств на сумму 480,3 млн рублей, под которые предприниматели привлекли 2,7 млрд рублей кредитов. Кроме того, суммарный объем кредитов, выданных субъектам МСП области с привлечением гарантий и поручительств АО «Корпорация «МСП», АО «МСП Банк» составил 1,3 млрд рублей.

Малые и средние предприятия, внедряющие новые разработки, при поддержке Агентства инновационного развития области участвовали во всех программах федерального Фонда содействия инновациям, получая грантовые средства на выполнение научных разработок и организацию высокотехнологичных производств», — сказал Илья Веселов .

В 2019 году задачи по развитию МСП связаны с выполнением национального проекта «Развитие малого и среднего предпринимательства и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». Основное внимание будет уделено совершенствованию условий работы бизнеса и повышению для него доступности финансовых средств. Всего на поддержку МСП области в 2019 году запланировано 447 млн рублей в том числе из областного бюджета — 115 млн рублей, что значительно выше суммы прошлого года. До 194,5 млн рублей увеличится объем бюджетных средств для выдачи микрозаймов и поручительств, а до 57,8 млн рублей — на поддержку экспорта.

Учитывая востребованность субъектами МСП прямой финансовой поддержки, региональное министерство экономического развития расширит программу субсидирования. Ее основные направления — возмещение затрат по договорам лизинга, на приобретение оборудования и участие в выставках, а также на погашение процентов по кредитам. На эти цели в калужском областном бюджете предусмотрено 43,7 млн рублей.