Калуга, 22 февраля, 2019, 17:08 — ИА Регнум. Подписание двусторонних соглашений о сотрудничестве между министерством культуры Калужской области и Международной организацией «Фонд славянских культур» со штаб-квартирой в г. Любляне (Словения), который предусматривает дальнейшее налаживание двусторонних культурных контактов, состоялось 22 февраля в столице Сербии — Белграде.

Фото пресс-службы Агентства по развитию туризма Калужской области Калужская экспозиция на международной туристской выставке «Sajam Turizma» в Белграде.

Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в министерстве культуры Калужской области, документ о культурном сотрудничестве был подписан в рамках проводимых Дней духовной культуры России в Сербии.

Так, на конференции «Россия — Сербия: культурно-духовное единство славянских народов», которую провела заместитель Министра культуры Российской Федерации Ольга Ярилова, шла речь об актуальных вопросах развития культурного и духовного диалога между странами, а также их взаимодействие в рамках Форума славянских культур.