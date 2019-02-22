Калуга, 22 февраля, 2019, 17:05 — ИА Регнум. В Калуге в преддверии Дня защитника Отечества ребята из отряда юного инспектора движения (ЮИД) калужской школы №23 решили поздравить водителей-мужчин с наступающим праздником.

Фото группы пропаганды БДД отдела ГИБДД УМВД России по г. Калуге Юные инспектора движения поздравили водителей с праздником защитника Отечества

Как сообщила 22 февраля корреспонденту ИА REGNUM представитель ОГИБДД УМВД России по г. Калуге Екатерина Линькова, акция была направлена на повышение сознательности и уровня культуры вождения, мотивации водителей к соблюдению Правил дорожного движения и снижение числа ДТП на дорогах областного центра.

Юные помощники ГИБДД подготовились к мероприятию заранее. Педагоги из калужского детско-юношеского космического центра «Галактика» организовали для юных инспекторов движения мастер-классы по изготовлению открыток.

ЮИДовцы читали автолюбителям поздравительные стихи, вручили открытки, сделанные собственноручно. Водители были приятно удивлены такому поздравлению, каждый взамен подарил свою улыбку и говорил теплые слова благодарности.