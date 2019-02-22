Санкт-Петербург, 22 февраля, 2019, 17:02 — ИА Регнум. Санкт-Петербург седьмой день подряд испытывают на прочность нервов. В пятницу, 22 февраля, в городе вновь проходят массовые эвакуации людей после получения угроз о «заминировании» от неизвестных злоумышленников.

Https://vk.com/spb_today Эвакуация из школы в Петербурге (фото группы «ДТП и ЧП")

Первые сообщения о выводе людей из зданий появились в соцсетях после полудня. Одними из первых на улицу отправились воспитанники детского сада №38 Красносельского района Петербурга. Причем это происходит в этом детсаду уже второй день подряд.

Затем пришлось покинуть служебные кабинеты сотрудникам городского комитета по труду и занятости населения, расположенного на Галерной улице в центре Петербурга.

Около 14:00 на выход попросили посетителей и сотрудников торгово-развлекательного комплекса «Охта молл» в Красногвардейском районе Петербурга. Этот объект также регулярно страдает от угроз анонимов.

Затем одно за другим посыпались сообщения об эвакуации учеников нескольких средних школ и лицеев в разных районах, колледжа госуниверситета морского и речного флота.

Вскоре на улицу отправились чиновники комитета по образованию Санкт-Петербурга, находящегося в переулке Антоненко, рядом с Исаакиевской площадью.

Также эвакуированы люди из монументального здания Дома Советов на Московском проспекте, которым управляет холдинговая компания «Ленинец».

«Может сразу весь город эвакуировать, да и всё, желательно на Мальдивы», — шутят горожане.

Одновременно они возмущены тем, что неизвестные злоумышленники, дезорганизующие нормальную жизнь мегаполиса, остаются безнаказанными.

По данным СМИ, 21 февраля пришлось эвакуировать 46,5 тыс. человек с 205 объектов. Больше всего людей было эвакуировано в понедельник, 18 февраля, — около 90 тыс. человек. Угрозы приходили в адрес крупнейших торговых центров, вузов и больниц Петербурга.

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Нынешняя волна сообщений с угрозами взрыва и эвакуаций в Петербурге стала самой масштабной в новейшей истории города. Ни в одном случае угроза взрыва не подтвердилась.