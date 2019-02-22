Москва, 11 июля, 2013, 19:38 — ИА Регнум. Правительством России 29 июня 2013 принято решение внести единовременный целевой взнос в размере $1 млн в бюджет Детского фонда ООН ( ЮНИСЕФ ) на реализацию проекта "Улучшение доступа к водоснабжению, санитарии и гигиене через институциональное укрепление данного сектора Киргизской Республики", сообщили ИА REGNUM в пресс-службе МИД России 11 июля.

Как отмечается, данный проект является частью программы в области улучшения доступа к водоснабжению, санитарии и гигиене в дошкольных и школьных образовательных учреждениях Киргизии, осуществляемой ЮНИСЕФ при поддержке стран-доноров, включая Россию.

В 2010 году, согласно информации, Россия уже выделяла на аналогичные цели $1 млн.

В рамках нового же проекта помимо восстановления и строительства объектов водоснабжения и санитарии предполагается также подготовка методических руководств для преподавателей по вопросам гигиены и санитарии, проведение кампании по профилактике паразитарных заболеваний и укрепление кадрового и технического потенциала подразделений национальной службы санитарно-эпидемиологического контроля, а также пополнение чрезвычайного материального резерва средствами личной санитарии и гигиены.

Проект планируется реализовывать в сельских районах Ошской, Джалал-Абадской и Баткенской областей, в которых особенно остро ощущается дефицит объектов водоснабжения и санитарии.

"Действуя в духе дружбы и стратегического партнерства, Российская Федерация будет стремиться и впредь оказывать помощь развитию Киргизии, в том числе используя для этого ЮНИСЕФ", - говорится в сообщении МИД РФ.