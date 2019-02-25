Варшава, 25 февраля, 2019, 07:11 — ИА Регнум. Общественность Польши с подозрением относится к России и в то же время утверждает, что Польше и России необходимо расширять сотрудничество. Такие данные привел немецкий фонд Фридриха Эберта на Мюнхенской конференции по безопасности. Почему поляки вновь задумываются о необходимости строить отношения с Россией, рассказывает редактор ИА REGNUM Станислав Стремидловский.

Иван Шилов ИА REGNUM Польша

По мнению редактора иностранного отдела Gazeta Polska Мачея Кожушека, поляки хотели бы улучшения отношения с Россией, но «не за счет покорности Кремлю». Странный подход, ведь нынешняя Россия совершенно не склонна требовать от поляков какой-то особенной формы покорности или самоуничижения. Возможно, сказывается печальный опыт, приобретенный Польшей под руководством партии «Право и Справедливость» — по части отношения уже не с Россией, а с США? Как раз Вашингтон, ставя себя в положение исключительного лидера, раз за разом наступает Польше на «исторические мозоли», унижая общественное сознание ее граждан.

Последний пример был получен на конференции по Ближнему Востоку, проведенной американцами 13−14 февраля в Варшаве, которой, в сущности, США, вставшие на противостояние с ЕС, публично унизили Польшу. Так не свидетельствует ли опрос общественного мнения в Польше, что общество этой страны подустало от засилья Вашингтона в политике своей страны?

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