Шаман пояснил, почему «для укрепления России» сожгли именно пять верблюдов
Ангарск, Иркутская область, 22 февраля, 2019, 16:27 — ИА Регнум. Байкальские шаманы, прославившиеся тем, что впервые в современной истории провели обряд жертвоприношения «для укрепления России и её народов», убив верблюдов, пояснили, что провели церемонию «от чистого сердца, от души», а то, что было сожжено именно пять верблюдов, заместитель верховного шамана России Артур Цыбиков пояснил весьма своеобразно, упомянув про гадания и вспомнив про школьные отметки, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
«У бурятов наивысшее животное для подношения богам считается верблюд. Почему их пять? Так получилось, что цифра пять в наших гаданиях считается очень хорошим результатом, а в школе оценка «пять» всегда была наивысшей оценкой наших знаний, возможностей и способностей. Поэтому, если мы хотим чего-то добиться, нужно всё делать на отлично — каждый на своём месте: папа в семье — папой, жена в семье — женой, чиновник на чиновничьем месте — в администрации, в государстве — тоже выполняет свою функцию и понимает, что он делает, как он делает и для кого он делает.
Задавая темп, задавая возможность прорыва, того, которого мы хотим достичь, без духовной энергии, без поддержки духовных лиц государство и люди это сделать не смогут. Поэтому это наш вклад», — говорит Артур Цыбиков в видеоролике, смонтированном каналом «Восточная Азия».
Как уже сообщало ИА REGNUM, обряд с убийством и последующим сожжением пятерых верблюдов байкальские шаманы провели близ Ангарска (Иркутская область). Специально для него животные были приобретены в соседней Бурятии, где их разводят многие годы. Обряд жертвоприношения «Жэ нтэнгэри яба», как утверждают организаторы действа, проводится у шаманов, когда зимой в самое голодное время люди забивают скот.
На видео канала «Восточная Азия» с пометкой «не для слабонервных» показана только часть обряда с жертвоприношением верблюдов: видно, как животных вначале проводят через толпу людей, а затем в кадре появляются уже верблюжьи туши, лежащие на дровах. Прямо на них складывают угощения, а затем получившуюся гору из верблюдов и сладостей обливают чачей и предают огню. По данным «КП-Иркутск», в этом мероприятии приняли участие более 500 человек.
Но не только зоозащитники, но и другие шаманы (например из Бурятии) осудили произошедшее, а прокуратура Агинского района по данному факту проводит доследственную проверку.
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