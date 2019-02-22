Ангарск, Иркутская область, 22 февраля, 2019, 16:27 — ИА Регнум. Байкальские шаманы, прославившиеся тем, что впервые в современной истории провели обряд жертвоприношения «для укрепления России и её народов», убив верблюдов, пояснили, что провели церемонию «от чистого сердца, от души», а то, что было сожжено именно пять верблюдов, заместитель верховного шамана России Артур Цыбиков пояснил весьма своеобразно, упомянув про гадания и вспомнив про школьные отметки, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Цитата из видео канала «Восточная Азия» Верблюд на заклании

«У бурятов наивысшее животное для подношения богам считается верблюд. Почему их пять? Так получилось, что цифра пять в наших гаданиях считается очень хорошим результатом, а в школе оценка «пять» всегда была наивысшей оценкой наших знаний, возможностей и способностей. Поэтому, если мы хотим чего-то добиться, нужно всё делать на отлично — каждый на своём месте: папа в семье — папой, жена в семье — женой, чиновник на чиновничьем месте — в администрации, в государстве — тоже выполняет свою функцию и понимает, что он делает, как он делает и для кого он делает.

Задавая темп, задавая возможность прорыва, того, которого мы хотим достичь, без духовной энергии, без поддержки духовных лиц государство и люди это сделать не смогут. Поэтому это наш вклад», — говорит Артур Цыбиков в видеоролике, смонтированном каналом «Восточная Азия».

Цитата из видео канала «Восточная Азия» Байкальские шаманы

Как уже сообщало ИА REGNUM, обряд с убийством и последующим сожжением пятерых верблюдов байкальские шаманы провели близ Ангарска (Иркутская область). Специально для него животные были приобретены в соседней Бурятии, где их разводят многие годы. Обряд жертвоприношения «Жэ нтэнгэри яба», как утверждают организаторы действа, проводится у шаманов, когда зимой в самое голодное время люди забивают скот.

Цитата из видео канала «Восточная Азия» Обряд сожжения верблюдов провели байкальские шаманы

На видео канала «Восточная Азия» с пометкой «не для слабонервных» показана только часть обряда с жертвоприношением верблюдов: видно, как животных вначале проводят через толпу людей, а затем в кадре появляются уже верблюжьи туши, лежащие на дровах. Прямо на них складывают угощения, а затем получившуюся гору из верблюдов и сладостей обливают чачей и предают огню. По данным «КП-Иркутск», в этом мероприятии приняли участие более 500 человек.

Цитата из видео канала «Восточная Азия» Верблюд на заклании

Но не только зоозащитники, но и другие шаманы (например из Бурятии) осудили произошедшее, а прокуратура Агинского района по данному факту проводит доследственную проверку.

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