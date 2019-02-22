Ленинградская область, 22 февраля, 2019, 16:25 — ИА Регнум. Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко получил воинское звание «майор запаса». Об этом глава региона рассказал на своей странице в Instagram.

Instagram.com/drozdenko_au/ Александр Дрозденко с пулеметом Калашникова

«В канун праздника получил звание майора запаса. Но не это главное. Главное — всех с наступающим праздником: Днём Защитника Отечества!», — написал Дрозденко.

Согласно приказу министра обороны РФ Сергея Шойгу от 15 февраля 2019 года, капитану запаса Дрозденко А.Ю., 1964 года рождения, состоящему на воинском учете в городе Кингисепп Ленинградской области, присвоено очередное воинское звание «майор». Дрозденко состоит в запасе Западного военного округа.

Сам губернатор проиллюстрировал сообщение о повышении в звании своими фотографиями из архива, на одной из которых он изображен в солдатской форме с ручным пулеметом Калашникова в руках.

Напомним, Александр Дрозденко руководит Ленинградской областью с мая 2012 года.