Москва, 25 февраля, 2019, 04:26 — ИА Регнум. Нынешний проект «Московской электронной школы» (МЭШ) может являться попыткой обойти заслон, поставленный два года назад перед единой электронной базой «Контингент». Что сближает эти два проекта и почему МЭШ необходимо как минимум всесторонне проверить, а не бездумно внедрять, рассказывает автор ИА REGNUM Евгений Цоц.

Mos.ru Московская электронная школа

В декабре 2016 года идею создания единой электронной базы российских школьников пришлось останавливать лично президенту РФ Владимиру Путину. Глава государства подчеркнул тогда, что главными возражениями против введения «Контингента» является отсутствие перечня сведений об учащемся и список лиц, имеющих допуск к этим данным. Также опасения вызвало отсутствие представления об ответственности тех, кому предстояло бы работать с данными базы «Контингент». Теперь же в рамках проекта МЭШ предполагается внедрение подобного «Контингенту», но совершенно безответственного начинания, названного «электронное портфолио ученика».

Законных оснований эта база истории успехов и неудач учащегося не предусматривает, какого рода информация и кому будет доступна, не оговаривается. Все обсуждается так, как будто и нет никаких проблем в том, что по сути МЭШ может стать серьезнейшим прецедентом по утечке персональных данных. Мало того, сама по себе база, содержащая «электронную историю личности», вызывает лишь неуместный восторг официальных лиц. Тех, кто не желает замечать противозаконность и опасность этой, как выразился мэр Москвы Сергей Собянин, «школьной революции».

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