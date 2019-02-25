Москва, 25 февраля, 2019, 05:59 — ИА Регнум. Ряд признаков указывают на то, что недавняя встреча Владимира Путина и Александра Лукашенко может стать решительным шагом к восстановлению Большой России. Почему такой результат переговоров лидеров России и Белоруссии наиболее вероятен, рассказывает автор ИА REGNUM Александр Халдей.

Иван Шилов ИА REGNUM Александр Лукашенко и Владимир Путин

Судя по продолжительности переговоров, достигнут самый главный результат — восстановлено доверие между лидерами двух стран — а значит, теперь нет препятствий и для экономико-политических договоренностей, которые так нужны для воплощения благой идеи Союзного государства. Попытка белорусского президента выиграть дополнительные преференции за счет попытки внести раздор в околокремлевские сообщества закончилась неудачей, но тем справедливее должно стать окончательное решение, которое оба лидера смогут принять без «обмена уколами» в информационном пространстве.

Что же касается мнения недоброжелателей Союзного государства в виде белорусской оппозиции, то эта сторона разразилась предсказаниями о невероятных бедах, которые случатся, если состоится объединение России и Белоруссии. И самое ужасное, что видится белорусским националистам — новый Союз будет сильнее, чем оба государства в отдельности, и их объединенные силы будут «угрожать НАТО». Но в интересах ли Белоруссии стремление угодить НАТО? Ответ на этот вопрос виден на примере Украины, погрузившейся в несчастья после решительного рывка на Запад.

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