Киев, 25 февраля, 2019, 05:11 — ИА Регнум. Намерение МВД Украины не допустить подкупа избирателей и фальсификации голосов на президентских выборах заявил глава ведомства Арсен Аваков. Что Аваков имел в виду и как обсуждались его слова украинскими СМИ, рассказывает в своей статье редактор ИА REGNUM Станислав Стремидловский.

Gov.ua Арсен Аваков

Своими словами Аваков, очевидно, показал, что он более не находится под контролем действующего президента, — который при его низком рейтинге, плохой позиции (третье место в списке предпочтений избирателей) и невнятных преимуществах способен победить только при использовании административного ресурса. И закрой полиция глаза на соответствующие махинации — это было бы реально, но в случае, когда МВД препятствует фальсификациям, дело значительно осложняется, во всяком случае, его нельзя поставить на поток.

Возможно даже, что Аваков таким образом играет на стороне главного конкурента Порошенко — Юлии Тимошенко, но и нынешний президент не остается без поддержки. В числе тех, кто во всеуслышанье поддерживает Порошенко, оказались такие люди с уголовными делами, как, например, мэр Одессы Геннадий Труханов, влиятельный в Харьковской области Геннадий Кернес и другие. Депутат от «Самопомощи» Роман Семенуха обращает внимание на то, что президентская ставка делается на региональный криминалитет. Целью этого может быть именно то, чего обещает не допустить Аваков.

О чем еще пишет украинская региональная пресса, читайте в статье: Украинская полиция — за Тимошенко, криминал — за Порошенко

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