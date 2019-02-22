Москва, 22 февраля, 2019, 15:56 — ИА Регнум. Несмотря на то, что коммерческие запасы сырой нефти в США выросли на 3,7 млн баррелей до 454,5 млн баррелей за неделю, против 3,6 млн. баррелей на предыдущей неделе, цены на нефть продолжают удерживаться на уровне $67,20 за баррель. Между тем на прошлой неделе американские нефтеперерабатывающие заводы работали на 85,9% от своей мощности, поскольку агрессивные сокращения экспорта со стороны Саудовской Аравией продолжали сокращать поставки более тяжелых масел, необходимых для производства транспортного топлива, заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт «Международного финансового центра» Гайдар Гасанов.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

«Крупные участники рынка также следили за обсуждением торговых вопросов между США и Китаем в Вашингтоне. По сути, Китай рассматривает возможность покупки продукции США дополнительно на 30 млрд долларов в год, включая сою, кукурузу и пшеницу, в рамках соглашения, которое в настоящее время обсуждается американскими и китайскими официальными лицами», — отметил эксперт.

Если США и Китаю удастся договорить, то цены на нефть могут торговаться и выше $70 за баррель. Торговая война является также главным сдерживающим фактором цен на нефть с момента ее начала в 2018 году, поскольку она омрачала перспективы спроса на нефть со стороны двух стран, являющихся основными потребителями нефти в мире.

«В ближайшей перспективе ожидается рост цен на нефть к целевым значениям $68,00 за баррель для марки Brent, а для сланцевой нефти марки WTI рост может составить до $57,50 за баррель», — считает Гасанов.

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