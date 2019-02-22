Иркутск, 22 февраля, 2019, 15:28 — ИА Регнум. Чиновники министерства лесного комплекса Иркутской области вновь оказались втянутыми в центр скандала, связанного с хищнической вырубкой лесов Приангарья. Как следует из официального сообщения Байкальской природоохранной прокуратуры, представители данного ведомства незаконно заключили дополнительные соглашения к договору аренды лесного участка, увеличивающие объем рубок более чем в 70 раз. Это позвонило произвести в Падунском лесничестве незаконные сплошные и выборочные санитарные рубки без лесопатологических обследований.

Байкальская природоохранная прокуратура Состояние леса Падунского лесничества после вырубки

Изначально, в аукционном порядке, договор аренды лесного участка был заключен только для проведения рубок ухода за лесами с ежегодным отпуском древесины 1,1 тыс. куб. метров. Но фактически стороны изменили предмет аукциона и увеличили объем заготавливаемой древесины в 74 раза — пояснили следователи.

Также известно, что с согласия министерства лесного комплекса Иркутской области в договоре аренды была произведена замена стороны, хотя в соответствии с частями 2, 3 ст. 74.1 Лесного кодекса РФ договор аренды лесного участка, заключенный по результатам торгов, может быть изменен только по решению суда.

Арбитражный суд Иркутской области, куда Байкальская межрегиональная природоохранная прокуратура направила иск, дополнительные соглашения к договору аренды лесного участка, отнесенного к категории защитных лесов нерестоохранных полос Падунского лесничества, признал незаконными. Но то, что получилось в ходе реализации данного «инвестиционного» проекта, природоохранная прокуратура наглядно продемонстрировала в приложенных к официальному сообщению фрагментах спутниковых карт, на которых видна территория лесничества до и после «освоения»: масштаб вырубок поражает.

Байкальская природоохранная прокуратура Состояние леса Падунского лесничества до вырубки

Байкальская природоохранная прокуратура Состояние леса Падунского лесничества после вырубки

«В настоящее время действия должностных лиц министерства лесного комплекса Иркутской области получают уголовно-правовую оценку», — отметили в прокуратуре.

Напомним, в 2018 году выяснилось, что чиновники из министерства лесного комплекса Иркутской области вместо того, чтобы охранять особо ценный лес и уникальную природу регионального заказника «Туколонь», позволили вырубить 116 гектаров сплошным способом под видом санитарных (оздоровительных) рубок.