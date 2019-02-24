Бишкек, 25 февраля, 2019, 00:51 — ИА Регнум. Перспективы железных дорог Киргизии прокомментировал корреспонденту ИА REGNUM Евгении Ким генеральный директор исследовательского агентства InfraNews Алексей Безбородов.

Kjd.kg Пассажирский поезд по маршруту Бишкек — Казань

Некоторое время назад в киргизских СМИ появилась информация о якобы «обсуждении намерений» продать России «Киргизскую железную дорогу». Экономически московское участие в железнодорожных проектах Киргизии не превысит российскую концессию с Армянскими железными дорогами.

При этом в самой Киргизии давно обсуждается строительство железной дороги из Китая в Узбекистан, но граница Киргизии и Китая не очень протяженная и плохо приспособлена под строительство. Более того, даже в случае роста грузооборота из Китая через Киргизию Пекину нет смысла начинать этот проект — уже сейчас основные транзитные маршруты проходят через Россию и Казахстан.

«Китай уже купил половину имущества Киргизии. Молодец. А что он будет с этим делать, спрашивают у Пекина коллеги из РЖД и КТЖ («Казахстанские железные дороги» — прим. ИА REGNUM )? Уходить на Туркмению, которая уже однажды кинула с газом, или на Иран, который пока недоговороспособен и не готов к транзиту? Либо идти через Каспий по территории Туркмении на Баку, где ситуация тоже пока очень непонятная, либо выход на Россию — через Казахстан», — говорит эксперт.

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